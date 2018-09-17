Массовая миграция российских чиновников способствует коррупции

Так, по данным исследования, проведенного газетой совместно с центром "Трансперенси Интернешнл — Р", экс- министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин в 2010 году возглавил департамент городского строительства Москвы. С 2011 года он перевел вслед за собой на руководящие посты в 45 московских госучреждениях 46 бывших земляков и коллег — чиновников и бизнесменов.

"Освоение" госконтрактов на триллион рублей

Люди из команды Хуснуллина перемещались в Москву на протяжении семи лет. В 2011-2018 годах компании из Татарстана заключили 3419 контрактов на сумму 490 млрд рублей с госучреждениями, подведомственными землякам Хуснуллина. По сумме всех контрактов они уступили лишь подрядчикам из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. А по числу контрактов вышли на третье место, опередив Санкт-Петербург.

Кроме того, хотя департамент транспорта в Москве не находится под контролем Хуснуллина, знакомые ему бизнесмены смогли заключить контракты на строительство столичного метро на сотни миллиардов рублей. С учетом этих денег сумма бюджетных средств, "освоенных" земляками Хуснуллина, превысила 1 трлн рублей.