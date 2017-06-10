Маски-шоу в каждый дом: почему к россиянам приходят с обысками все чаще

На этой неделе полицейские пришли в московский офис правозащитного движения "Русь сидящая" и провели там 3,5 часа. Утром того же дня полиция обыскала дом оппозиционера Дмитрия Борисова и задержала его самого.



Это — лишь два из нескольких проведенных в 2017 году обысков, вызвавших заметный резонанс в обществе и озабоченность правозащитников.



Тенденцию к росту числа обысков в последнее время подтверждают не только заголовки СМИ, но и данные судебной статистики, рассказал Русской службе Би-би-си Кирилл Титаев, сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге.



В 2016 году суды удовлетворили почти 200 тысяч ходатайств судов на обыск, выемку или осмотр жилища по уголовным делам, а также выемку вещей, сданных в ломбарды (до 2016 года эти три категории суммировались в статистике), следует из данных Верховного суда.

По словам Титаева, осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц в данном случае — почти то же самое, что и обыск.

С 2007 году по 2016 год число одобренных судами ходатайств выросло на 42%.

Обыски в квартирах и жилых домах разрешено проводить только после одобрения судом, следует из соответствующей статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.



В остальных случаях достаточно постановления следователя. Статистики о числе таких постановлений в открытом доступе нет, считает Титаев.



Почему число обысков растет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, признал эксперт и перечислил три возможных причины тенденции.



Следователи наработали достаточно практики в использовании положений принятого 15 лет назад Уголовно-процессуального кодекса. Так много времени на освоение процедур им понадобилось из-за того, что, по статистике, один следователь в среднем проводит лишь 3,5 обыска в год.



Репрессивный уклон российских правоохранительной и судебной систем усиливается.

Структура преступности изменилась таким образом, что обыски нужно проводить чаще. В 90-е годы было много квартирных краж и подростковой преступности. Расследование этого типа преступлений почти не требовало вторжения в жилища предполагаемых преступников и свидетелей. В настоящее время квартирные кражи стали менее интересными для воров, а для подростков появилось множество форм альтернативного досуга. В результате правоохранительные органы расследуют преступления, требующие проводить больше обысков.



Акции устрашения



Главная цель обыска — поиск улик, следов или похищенных вещей. Попутно полицейские или следователи могут обнаружить запрещенные к обороту предметы: наркотики, оружие и так далее. Но у обысков могут быть и другие задачи.



"Так можно испугать человека, который не является подозреваемым, и следствие не планирует делать его таковым. Но зато как свидетель он будет гораздо откровеннее", — рассказал Титаев.



В 2013 году из России уехал один из ведущих экономистов страны — тогдашний ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.



До этого его трижды допрашивали в Следственном комитете по так называемому "третьему делу ЮКОСа". Правоохранительные органы подозревали, что ряд экспертов, привлеченных к суду над Михаилом Ходорковским и бывшими сотрудниками нефтяной компании, были подкуплены.



"Поворотным моментом стал якобы допрос, а на самом деле визит следователей с ордером на обыск. Когда стало понятно, что следующий визит может быть каким угодно, я решил больше с ними не встречаться", — говорил Гуриев позже в интервью.



Кого обыскивали в 2017-м



В нынешнем году следователи приходили с ордером не только домой и в офисы видных оппозиционеров, но и в Эрмитаж, театральный "Гоголь-центр", музей Рериха и другие непривычные к интересу людей в погонах места места.



28 февраля — квартира правозащитницы Зои Световой (Москва)



Следователи искали документы, которые стали бы доказательством "перевода в Российскую Федерацию и дальнейшего расходования денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками". Светова сотрудничает с общественной организацией "Открытая Россия", которую основал бывший владелец "ЮКОСа" после выхода из тюрьмы и эмиграции. Обыск длился более 10 часов.



7 марта — музей Рериха (Москва)



Обыск в Международном центре Рерихов проводился с применением спецназа. Как сообщали СМИ, люди в масках пришли за 200 картинами художника Святослава Рериха, которые передал в дар музею бывший председатель совета директоров обанкротившегося "Мастер-банка" Борис Булочник.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве против бывших руководителей кредитной организации было возбуждено в 2015 году.



10 марта — квартира литературного критика Александра Гаврилова (Москва)



Интерес к Гаврилову со стороны сразу трех ведомств — Следственного комитета, МВД и ФСБ — объяснялся его связями с Александриной Маркво, которая является женой Владимира Ашуркова — соратника оппозиционера Алексея Навального.



В 2012 году критик сотрудничал с фестивалем "Книги в парках", организованным компанией Маркво "Бюро17". Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, она присваивала деньги, полученные от мэрии Москвы на "Книги в парках" и другие мероприятия, проводившиеся за счет городского бюджета.



Обыск длился шесть часов. Проводившие его были "очень милы", рассказывал Гаврилов.



26 марта — офис в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального (Москва)



Сотрудники ФСБ пришли с обыском в воскресенье, когда в Москве и других городах России прошли несогласованные с властями массовые акции протеста, организованные Навальным. Поводом для протестов стал снятый ФБК фильм "Он вам не Димон", в котором рассказывалось о "тайной империи" премьер-министра Дмитрий Медведева. Обыски шли три дня — до 29 марта.



29 марта — Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)



В помещения строительных служб на территории Эрмитажа сотрудники ФСБ нагрянули из-за уголовного дела против "ряда лиц, связанных с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд музея", говорилось в сообщении его пресс-службы.



Бывший заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами, выделенными на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца.



Новиков, отвечавший в музее за капитальное строительство, находится под домашним арестом в Москве.



31 марта — квартиры академика Юрия Пивоваров и сотрудников ИНИОН РАН (Москва)



Преследование Пивоварова идет с 2015 года, когда он был вынужден покинуть должность главы Института научной информации по общественным наукам после пожара в институтской библиотеке, уничтожившего около двух миллионов книг из ее фонда. Уголовное дело, в котором на академика пытались возложить вину за происшествие, закончилось ничем.



В 2017 году было возбуждено новое дело — о хищении 1,5 млн рублей из зарплаты сотрудников ИНИОН под руководством Пивоварова, которые на самом деле там не работали. Дома у академика и ряда других сотрудников одновременно прошли обыски. Пивоваров считает свое преследование политически мотивированным.



27 апреля — офис проекта "Открытой России" (Москва)



Полицейские искали экстремистские материалы офисе проекта "Открытые выборы". Обыски прошли незадолго до несогласованных протестных акций "Надоел", которую "Открытая Россия" провела в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Тюмени и других городах 29 апреля.

23 мая — "Гоголь-центр" и квартира Кирилла Серебренникова (Москва)



По версии следствия, в период с 2011-го по 2014 год руководство основанной театральным режиссером Кириллом Серебренниковым "7-й студии" похитило около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства.



Обыски прошли в московской квартире Серебренникова, а также в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого он является. Режиссер проходит по делу как свидетель.



8 июня — офис правозащитной организации "Русь сидящая" (Москва)



Причиной утреннего визита полицейских якобы стал поступивший в органы сигнал о хищении бюджетных средств, сообщила после обыска руководитель "Руси сидящей" Ольга Романова.



Организация, занимающаяся защитой прав российских заключенных, не получала средств из госбюджета, отметил другой ее руководитель Сергей Шаров-Делоне.



Правозащитники полагают, что истинной причиной стал конфликт "Руси сидящей" с Федеральной службой исполнения наказаний.