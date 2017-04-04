Машинист взорвавшегося в метро Петербурга поезда: паники у пассажиров не было

После взрыва в поезде петербургского метро пассажиры не создали панику, состав дошел до следующей станции без замедления, сообщил журналистам во вторник машинист поезда, в котором 3 апреля произошел взрыв, Александр Каверин.

"Произошел хлопок и запыление. Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи "пассажир-машинист". Одновременно говорили все во всех вагонах, о чем я также сообщил диспетчеру и принял решение согласно инструкции по действиям в таких случаях, которая была специально разработана в метрополитене. Я принял решение о выводе состава на станцию, так как состав шел без замедления", — рассказал Каверин.

По его словам, о том, что в вагоне произошел взрыв, сотрудники метро узнали только после остановки состава.

"Удачно получилось в том смысле, что в этом месте (где произошел взрыв — ИФ) находится линейный пункт "Технологический институт", где находились в этот момент три машиниста-инструктора, которых я вызвал звуковым сигналом, они сразу же вышли. Резервные машинисты также вышли для оказания помощи. Естественно, в вагонах сразу же открыли двери, чтобы пассажиры могли выйти", — отметил машинист.

"Я действовал по инструкции согласно указаниями диспетчеров. В тот момент о страхе думать было некогда, надо было работать. Паники не было. Когда открылись двери первого вагона, все пассажиры стояли и хором объясняли, что произошло, даже не вышли из вагона. Они говорили, что произошел хлопок. В данной ситуации я обязан был вывести поезд на станцию, что я и сделал. После произошедшего состав продолжал движение", — сказал он.

50-летний Каверин также рассказал, что имеет большой стаж работы в метро. "Машинистом в метрополитене я работаю уже 15 год. Начинал с технической школы, был машинистом четвертого класса, потом третьего, потом второго класса. Сейчас я являюсь машинистом первого класса и старшим машинистом на составе", — пояснил он.

Ранее в Следственном комитете похвалили машиниста, чьи действия помогли предотвратить большее число жертв. "Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял абсолютно правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим", — отметили в СКР.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства мощностью 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 14 человек (11 на месте и трое в больнице), пострадали 49 пассажиров.

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено специалистами.

Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.