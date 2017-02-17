Марк Цукерберг: нужно бороться за глобализацию и против фейков

Основатель Facebook Марк Цукерберг выразил обеспокоенность тем, что люди во всем мире отказываются от идей глобализации, и заявил, что намерен бороться с распространением фейковых новостей.

В беседе с Би-би-си основатель Цукерберг высказал опасения, что многие люди потеряли веру в будущее и стали жить в "мыльных пузырях фейковых новостей".

По его словам, многие ощущают себя жертвами глобализации и хотят "отделиться" от единого взаимозависимого мира.

Однако миллиардер и филантроп призвал их не сидеть сложа руки, а налаживать социальную инфраструктуру.

"Когда я только запустил Facebook, необходимость соединить мир не казалась мне чем-то неоднозначным: год от года мир становился все более связанным, и мне казалось, что люди этого и хотели, — заметил Марк Цукерберг в беседе с экономическим редактором Би-би-си Камалем Ахмедом. — Но есть люди, которым кажется, что глобализация оставила их на обочине, отсюда и возникло движение по выключению себя из глобального контекста".

"Если кто-то задается вопросом, предстоит ли человечеству и дальше сближаться сильнее, я думаю, что ответ — да", — добавил основатель крупнейшей социальной сети в мире.

По словам Марка Цукерберга, власти, НКО и крупные корпорации должны сделать так, чтобы позитивные плоды глобализации были доступны всем людям, а не только избранным.

"Многие из вызовов, которые стоят перед нами, носят глобальный характер — будь то борьба с изменением климата, террором или пандемиями, или ситуация, в которой гражданская война в одном государстве вызывает миграционный кризис планетарного масштаба. Все это — совершенно глобальные проблемы, для решения которых нам нужна инфраструктура иного уровня — не такая, что сложилась исторически", — добавил Цукерберг.

При этом он уклонился от ответа на вопрос Би-би-си, разделяет ли, по его мнению, президент США Дональд Трамп его воззрения. Создатель Facebook также не стал говорить, хотел бы он встретиться с Трампом лично.

Ранее Цукерберг не пришел на встречу Трампа с лидерами инновационных компаний.

Касаясь темы троллей в интернете и негатива в соцсетях, он отметил, что подобный дискурс опасен размыванием глобальных проблем и упрощением подхода к их решению.

"Думаю, мы ответственны за то, чтобы усилить позитивные эффекты [общения в соцсетях] и ослабить негатив, чтобы мы могли создать общество взаимопонимания. Исследования показали, что лучшая дискуссия рождается там, где люди узнают друг друга с разных сторон, а не просто судят о человеке по его мнению [о конкретном вопросе]", — резюмировал миллиардер.

Цукерберг также напомнил, что пожертвовал 99% своих акций Facebook — общей стоимостью в в 45 млрд долларов — благотворительному фонду, который возглавляет его супруга Присцилла Чан.

"Надеюсь, что моя личная филантропия послужит примером другим предпринимателям", — заметил создатель Facebook.