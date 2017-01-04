Марин Ле Пен заявила, что у нее свой позиция по Крыму, которая не совпадает ни с точкой зрения США, ни с мнением Евросоюза.
"Я абсолютно не верю в незаконную аннексию: был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России, — сказала она во вторник в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo. — Я не вижу оснований ставить под сомнение этот референдум".
На вопрос, является ли Крым, по ее мнению, неотъемлемой частью России, Ле Пен ответила утвердительно.
16 марта по итогам референдума в Крыму жители полуострова под наблюдением российских военных проголосовали за присоединение к России.
После того как Москва объявила Крым частью Российской Федерации, Евросоюз и США ввели в отношении России экономические санкции.
Практически ни одна входящая в ООН страна не признала итоги референдума, нарушившего украинскую конституцию.
Запад настаивает, что аннексия Крыма нарушает основополагающие принципы международного права.
"Нет причин бояться"
Лидер "Национального фронта" придерживается другого мнения. В интервью Би-би-си в ноябре 2016 года она назвала стиль правления российского президента Владимира Путина разумным протекционизмом, добавив, что тот "защищает интересы своей страны, ее идентичность".
На вопрос об угрозе со стороны России, в особенности после аннексии Крыма в 2014 году и начала российской военной операции в Сирии, Ле Пен ответила, что "нет никаких причин бояться".
Марин Ле Пен также заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повысила ее шансы стать президентом Франции. По ее словам, Трамп сделал возможным то, что ранее считалось невозможным.
Партия Ле Пен, выступающая против иммиграции и настроенная скептически по отношению к ЕС, получила 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.
То, что Ле Пен может победить на президентских выборах, признавал и премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
"Это означает, что баланс политики изменится полностью", — предупредил он, отметив: "Франция в опасности".
Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля 2017 года.
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