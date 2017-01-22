Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила на собрании правых политиков в Германии, что политикой будущего будет патриотизм.

Кандидат в президенты Франции предсказывает, что избиратели во Франции, Германии и Нидерландах последуют примеру жителей США и Британии и отвергнут политический истеблишмент.

По ее словам, в 2016 году "пробудились англосаксонские страны", а 2017 год "будет годом пробуждения жителей континентальной Европы".

С ее комментариями согласился голландский политик Герт Вилдерс.

"Вчера новая Америка. Сегодня новая Европа", — заявил лидер Партии свободы, выступающей против иммиграции, на открытии собрания в городе Кобленц в Германии.

И Вилдерс и Ле Пен высоко оценили концепцию патриотизма.

"Западные люди просыпаются. Они сбрасывают ярмо политкорректности", — заявил голландец.

Ле Пен убеждена, что решение британцев покинуть Евросоюз в прошлом году спровоцирует эффект домино по всему Европейскому союзу.

"Мы переживаем возвращение национальных государств", — сказала она.

Она также раскритиковала миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель, в результате которой миллионы беженцев оказались в Европе, как "ежедневную катастрофу".

Конференция правых партий проходит в преддверии ключевых выборов во Франции, Нидерландах и Германии в 2017 году. На этих выборах правые политики надеются привлечь избирателей националистической и антииммигрантской риторикой.

Сотни протестующих собрались в Кобленце на акцию против собрания, в котором принимали участие также представители немецкой антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии", австрийской Партии свободы, а также итальянской партии, выступающей против Евросоюза, "Северная лига".

Конференция проходит на следующий день после инаугурации американского президента Дональда Трампа, который также отстаивал патриотизм и лозунг "Америка прежде всего" в ходе своей предвыборной кампании.