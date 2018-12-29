Марцинкевич по кличке Тесак приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство

"Приговором суда Марцинкевич признан виновным в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима ", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 гг. Марцинкевич совместно с другими лицами, будучи участниками движения "Реструкт", совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а для унижения публично обливали красящими веществами.