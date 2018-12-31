Макрон в новогоднем обращении высказался о реформах

Макрон подчеркнул, что он разделяет ”нетерпение” относительно реформ, однако заявил, что их результат не может быть мгновенным.

”Мы также знали большой раскол и разразившийся гнев … гнев против несправедливости, гнев против иногда непонятной глобализации, гнев против административной системы, которая стала очень сложной … гнев против глубоких изменений … Этот гнев, как бы он ни был избыточен, на мой взгляд, говорит об одном: мы не отступили”, — заверил Макрон.

В конце 2018 года во Франции прошли масштабные протестные акции ”желтых жилетов”, которые выступали против повышения цен на топливо.

В конце декабря сообщалось, что ”желтые жилеты” попытались ворваться в резиденцию Макрона.