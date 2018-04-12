12.04.2018, 19:20

Макрон: у Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии на прошлой неделе

 (29)
ИТАР-ТАСС
EST 1
Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: Yoan Valat, AP

Франция располагает доказательствами использования властями Сирии химического оружия на прошлой неделе. Об этом в четверг в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

На вопрос о том, имеет ли Франция доказательства использования химического оружия в Сирии, Макрон сказал: "Да. У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие", передает ТАСС. Макрон также подчеркнул, что "оно было использовано режимом Башара Асада". Всю имеющуюся информацию еще необходимо проверить, оговорился президент.

При этом решение по поводу возможного ответа будет принято своевременно, заявил Макрон. "Мы примем решение в свое время, тогда, когда мы сочтем это наиболее полезным и эффективным", — сказал он.

Макрон также заявил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. "Мы говорим регулярно", — сказал Макрон, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он ситуацию в Сирии с Путиным в последние дни.

Борьба с терроризмом

Он также заявил, что Франция привержена борьбе против терроризма и продолжит противодействовать угрозе до ее искоренения.

Он отметил, что одна из главных целей Франции в Сирии — "борьба с терроризмом, в том числе в рамках международных усилий". "Мы представлены в международной коалиции, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ — прим. ТАСС)", — сказал Макрон. "Это наша главная задача, и мы пойдем в этом до конца вместе с коалицией", — сказал он.

Другая важная цель Парижа, уточнил Макрон, обеспечить "соблюдение международного права" в Сирии.

ТОП

По словам президента, Франция не допустит эскалации ситуации в Сирии и ставит своей главной целью обеспечение максимальной стабильности в регионе. Макрон отметил, что "сегодняшний мир хаотичен, и это неприемлемо". "Максимальная стабильность в этом регионе — это наш приоритет", — сказал Макрон. "Франция никогда не допустит эскалации ситуации [в Сирии]", — заявил президент.

С утверждением, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Невероятная история: мужчина много лет был рабом у одной эстонской семьи — среди алкоголя, побоев и унижений

12.04.2018
23 марта 2018 года 36-летний Том (имя изменено — прим.ред) в носках и тонкой одежде бежит по снегу в одной из деревень Тартумаа. Мужчина бежит от своих ”хозяев”, Леонида и Линды, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Коррупционное дело TLT: директор службы автобусного движения Херкель покрывал Винка, а один из подозреваемых невиновен?

12.04.2018
Руководство Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) целых три раза обсуждала деятельность заместителя директора подразделения ремонта автобусов Яануса Винка. Согласно информации, директор службы автобусного движения Андрес Херкель защищал Винка и убеждал членов правления, что для обвинений нет оснований.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Инсайт" на ETV+: Как обычное воровство топлива превратилось в вооруженный грабеж

12.04.2018
Каково это — стоять под дулом пистолета? Минувшей осенью в Юри произошла настоящая разборка из-за нескольких канистр с топливом. Четыре часа ожидания полиции закончились встречей с вооруженными людьми и страхом за свою жизнь. Программа журналистских расследований "Инсайт" на ETV+ рассказала, как развивалась и чем закончилась эта история.
Подробнее

Е-добавки: насколько они страшны и можно ли верить производителям продуктов, свободными от "ешек"?

12.04.2018
Всевозможные пищевые добавки давным-давно стали неотъемлемой частью практически любого продукта. Без загустителей не получится кремов, без красителей — цвета, без консервантов сократится срок хранения. Для удобства все названия закодировали комбинацией из буквы ”Е” и цифр. Что до сих пор вызывает у населения панику — по умолчанию любая ”Е”-маркировка считается опасной. Но так ли это на самом деле? И насколько можно доверять надписям ”Без Е-добавок”, которые встречаются на упаковках? ”МК-Эстония” разбиралась в этих вопросах.
Подробнее

Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
159,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €



ФОТО и ВИДЕО: Российский телеканал показал, что в США в набор для выживания входит эстонская шоколадка

12.04.2018
Российский телеканал "Россия 24" в новостной передаче показал, как в США в преддверии возможной войны с Россией из-за Сирии люди запасаются наборами для выживания. Среди продуктов была одна очень знакомая шоколодка.
Подробнее

Маардуский боксер Павел Семенов проведет бой за чемпионский пояс

12.04.2018
21 апреля в Таллинне пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет 12-раундовый бой за вакантный чемпионский пояс WBA Continental в среднем весе между маардусцем Павлом Семеновым (22-8) и белорусом Николаем Веселовым (7-0).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ