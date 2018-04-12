Макрон: у Франции есть доказательства использования химоружия в Сирии на прошлой неделе

Франция располагает доказательствами использования властями Сирии химического оружия на прошлой неделе. Об этом в четверг в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

На вопрос о том, имеет ли Франция доказательства использования химического оружия в Сирии, Макрон сказал: "Да. У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие", передает ТАСС. Макрон также подчеркнул, что "оно было использовано режимом Башара Асада". Всю имеющуюся информацию еще необходимо проверить, оговорился президент.

При этом решение по поводу возможного ответа будет принято своевременно, заявил Макрон. "Мы примем решение в свое время, тогда, когда мы сочтем это наиболее полезным и эффективным", — сказал он.

Макрон также заявил, что поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. "Мы говорим регулярно", — сказал Макрон, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он ситуацию в Сирии с Путиным в последние дни.