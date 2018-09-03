03.09.2018, 10:18

Макрон считает, что Путин хочет "демонтировать Евросоюз"

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ИТАР-ТАСС
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Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: Gonzalo Fuentes, REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресном интервью шведскому телеканалу SVT выразил мнение, согласно которому мечтой президента России Владимира Путина является "демонтаж Евросоюза".

На вопрос ведущей о том, что Макрон думает об отказе лидера популистской партии "Шведские демократы" Йимми Окессона отдать предпочтение Эмманюэлю Макрону или Владимиру Путину, глава Франции ответил, что "Россию нельзя назвать примером страны, соблюдающей права человека". "Я постоянно контактирую с Путиным, я уважаю его, но мечтой Путина является демонтаж Евросоюза", — сказал в интервью Макрон.

Он также добавил, что Франция — "не из тех, кто вторгается на территорию соседней страны". "Если у вас когда-либо будут проблемы, то точно не с Францией. Как и в Швеции, мы уважаем права человека".

Ранее на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё Макрон заявил, что стабилизировать отношения между Россией и Евросоюзом поможет стратегическое партнерство в области обороны и безопасности.

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