Макрон считает, что Путин хочет "демонтировать Евросоюз"

На вопрос ведущей о том, что Макрон думает об отказе лидера популистской партии "Шведские демократы" Йимми Окессона отдать предпочтение Эмманюэлю Макрону или Владимиру Путину, глава Франции ответил, что "Россию нельзя назвать примером страны, соблюдающей права человека". "Я постоянно контактирую с Путиным, я уважаю его, но мечтой Путина является демонтаж Евросоюза", — сказал в интервью Макрон.

Он также добавил, что Франция — "не из тех, кто вторгается на территорию соседней страны". "Если у вас когда-либо будут проблемы, то точно не с Францией. Как и в Швеции, мы уважаем права человека".

Ранее на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё Макрон заявил, что стабилизировать отношения между Россией и Евросоюзом поможет стратегическое партнерство в области обороны и безопасности.