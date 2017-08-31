Макрон рассказал о ”серьезных разногласиях” с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Point рассказал, что у Парижа и Москвы «абсолютно разные подходы» к выходу из кризиса на Украине и в Сирии, однако, несмотря на это, важно поддерживать двусторонний диалог.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разногласиях с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Point.

Основные разногласия России и Франции касаются разных подходов к решению кризиса на Украине и в Сирии, отметил Макрон, подчеркнув важность развития диалога с Россией.

”По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов. Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами. Проект ”Трианонского диалога” мы реализуем”, — рассказал французский лидер.

Он также отметил, что помимо ситуации на Украине он обсуждал с Путиным конфликт в Сирии, где сторонам удалось достичь серьезного прогресса.

”Мы с Владимиром Путиным продвигаемся в обсуждении по химическому оружию, и я чувствую, что позиция России изменилась после нашего разговора в Версале”, — сказал Макрон, подчеркнув прагматичную и правдивую позицию, которой придерживается Франция в ”сирийском вопросе”.

”Я говорю со всеми очень прямо и откровенно, стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе”, — пояснил французский глава.

Он добавил, что у России и Франции есть такие точки соприкосновения, например соглашение по климату, где российская сторона ”готова поддержать” позицию его страны.

28 августа на совместной пресс-конференции французский президент и канцлер Германии Ангела Меркель призвали глав России и Украины к соблюдению условий минских договоренностей.

”Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, поддерживать соблюдение режима прекращения огня”, — заявили лидеры двух стран.

При этом Меркель и Макрон негативно оценили текущую ситуацию на Украине: в зоне конфликта слишком часто нарушается режим прекращения огня. По словам Меркель, это не дает возможности Евросоюзу обсуждать вопрос снятия санкций с России. ”Вместе с президентом Франции при участии США мы занимаемся поиском решений проблем кризиса на Украине… Если Россия выполнит свою часть минских соглашений, мы исполним требование о снятии санкций с России”, — заключила немецкий лидер.

Ситуацию в Сирии Путин и Макрон в последний раз обсуждали в июле. Об этом французский президент рассказывал изданию Le Journal du Dimanche. По словам Макрона, тогда ему удалось достичь взаимопонимания с российским лидером и он констатировал, что после встречи в Версале переговоры ”продвинулись вперед”.

По данным центра Ifop, проведенного по заказу издания Journal du Dimanche, в последнее время темпы падения рейтинга Макрона увеличиваются. По ситуации на конец августа 2017 года президентом страны были недовольны 57% французов. Месяцем ранее этот показатель составлял 54%, из них 20% заявили, что ”очень недовольны”.