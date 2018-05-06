Макрон рассказал, какого диалога хочет с Путиным

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет наладить с президентом России Владимиром Путиным ”стратегический исторический” диалог, который позволил бы связать Европу и Российскую Федерацию. Об этом президент сказал в интервью Journal du dimanche.

”У Владимира Путина есть мечта по восстановлению величия России, которое унизили падение Берлинской стены и распад СССР… Я это понимаю, но для меня Россия находится в Европе, хотя в ней почти никогда не было демократии, в которой мы живем”, — сказал Макрон.

Также он отметил, что у Франции есть доказательства предполагаемой химической атаки в сирийской Думе и заявил, что французские власти могут их предоставить российской стороне.

Помимо этого, Макрон подчеркнул, что в последнее время Россия начала оказывать меньшее влияние на киберпространство Европы.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили иранскую ядерную сделку в ходе телефонного разговора.