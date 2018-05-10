Макрон призвал Европу взять судьбу в собственные руки

Европа не должна позволять другим политическим актерам решать принципиально важные вопросы. Ключ к дееспособности Европы - в ее единстве, заявил президент Франции на вручении ему премии имени Карла Великого в Ахене.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь выступил с настоятельным призывом к проведению глубоких реформ в Европе. "Мы должны на что-то решиться, нам нужно действовать сейчас. Мы должны мобилизовать внутренние силы, чтобы по-настоящему возжелать эту Европу. Европа не должна остаться неоконченной симфонией вчерашнего дня, мы должны написать новую партитуру", — заявил Макрон, выступая с речью в четверг, 10 мая, в Ахене на церемонии вручения ему премии имени Карла Великого. Эта награда присуждается за особые заслуги в деле продвижения единства Европы.
Французский президент подчеркнул, что для реализации этой цели Европа должна быть уверенной в себе, единой и дееспособной. Европа не может перекладывать на других политических актеров принятие решений по принципиально важным вопросам, к примеру, в сфере торговли и внешней политики, сказал Макрон.
Урегулирование на Ближнем Востоке