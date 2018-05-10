10.05.2018, 21:41

Макрон призвал Европу взять судьбу в собственные руки

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Deutsche Welle
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Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

Европа не должна позволять другим политическим актерам решать принципиально важные вопросы. Ключ к дееспособности Европы - в ее единстве, заявил президент Франции на вручении ему премии имени Карла Великого в Ахене.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь выступил с настоятельным призывом к проведению глубоких реформ в Европе. "Мы должны на что-то решиться, нам нужно действовать сейчас. Мы должны мобилизовать внутренние силы, чтобы по-настоящему возжелать эту Европу. Европа не должна остаться неоконченной симфонией вчерашнего дня, мы должны написать новую партитуру", — заявил Макрон, выступая с речью в четверг, 10 мая, в Ахене на церемонии вручения ему премии имени Карла Великого. Эта награда присуждается за особые заслуги в деле продвижения единства Европы.

Французский президент подчеркнул, что для реализации этой цели Европа должна быть уверенной в себе, единой и дееспособной. Европа не может перекладывать на других политических актеров принятие решений по принципиально важным вопросам, к примеру, в сфере торговли и внешней политики, сказал Макрон.

Урегулирование на Ближнем Востоке

В связи с решением президента США Дональда Трампа выйти из атомной сделки с Ираном, Эмманюэль Макрон заявил, что перед Европой стоит задача установить мир и стабильность на Ближнем Востоке. "Нам нельзя просто мириться с чем-то, нам нужен европейский суверенитет", — указал он.

Одновременно президент Франции предупредил об угрозе тенденций к расколу и националистических движений в Европе. Он отметил, что в прошлом уже поступали "тревожные сигналы" в виде "Брекзита" и результатов выборов в Италии, Венгрии и Польше. "Единственное решение, которое у нас есть, — это единство. Раскол толкает нас к позиционной войне. Мечту о единстве Европы постоянно подрывают сомнения, мы должны наполнить эту мечту жизнью, иначе она умрет", — предостерег Макрон.

ТОП

"Генератор импульсов"

Эмманюэль Макрон сделал целью своего президентства проведение масштабных реформ в ЕС и европейском валютном союзе. Обер-бургомистр Ахена Марсель Филипп (Marcel Philipp), вручая Макрону премию имени Карла Великого, назвал французского президента самым крупным "генератором импульсов" в сегодняшней Европе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в своей хвалебной речи назвала Макрона страстным защитником европейской демократии в трудные времена. "Время показывает, что ценности свободы — хрупкая вещь. Необходимо противостоять авторитарным тенденциям. Эмманюэль Макрон вызывает чувство воодушевления к Европе", — сказала она.

Правительство ФРГ до сих пор не дало конкретных ответов на предложения Макрона по реформированию Европы. Меркель, однако, пообещала, что уже к июню будут разработаны совместные инициативы, и еврозона станет сильнее благодаря более тесному сотрудничеству.

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