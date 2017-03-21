Макрон предостерег Францию от сближения с Россией

Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ходе транслировавшихся по телеканалу TF1 предвыборных дебатов кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости.

”У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете. Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином [президентом России Владимиром] Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой”, — сказал Макрон.

В дебатах участвовали пять кандидатов — лидер партии ”Национальный фронт” Марин Ле Пен, бывший премьер Франции Франсуа Фийон, лидер движения ”Вперед” Эммануэль Макрон, бывший министр образования, представитель Социалистической партии Бенуа Амон и представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон.

Согласно данным опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV, на вопрос ”Кто был наиболее убедительным?” 29 процентов назвали Макрона, 20 процентов — Меланшона, по 19 процентов — Ле Пен и Фийона, 11 процентов — Амона.

Выборы президента пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая. Всего в них примут участие 11 кандидатов.