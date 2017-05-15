Макрон назначил новым премьером Франции Эдуара Филиппа

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны. Правительство возглавит 46-летний Эдуар Филипп, мэр города Гавр.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", — сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.

Церемония вступления премьера в должность должна состояться до конца понедельника.

Эдуар Филипп еще во время учебы в Институте политических исследований в Париже вступил в Социалистическую партию и участвовал в политической кампании Мишеля Рокара, занимавшего тогда пост премьер-министра страны.

Позже политические взгляды Филиппа сместились вправо. После окончания учебы он поступил на работу в государственный совет Франции, где занимался государственными закупками.

В 2008 году Эдуар Филипп был избран членом Генерального совета департамента Приморская Сена от кантона Гавр-5, а вВ 2010 году он стал мэром Гавра.

До начала 2017 года Филипп занимал должность пресс-секретаря одного из лидеров партии "Республиканцы" Алена Жюппе. После того как Жюппе не удалось стать кандидатом в президенты Франции от "Республиканцев", Филипп поддержал Макрона.

"Кто такой Макрон? Для тех, кто находится под впечатлением от его власти и реформистской риторики, он будет внебрачным сыном [Джона] Кеннеди и Мендес-Франса (председателя совета министров во Франции в 1950-х годах). Но это, кажется, не так. У первого было больше харизмы, а последний был более принципиальным. Для других он будет Брутом, приемным сыном Цезаря", — сказал ранее о Макроне Эдуар Филипп.