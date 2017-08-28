Макрон и Меркель призвали Россию и Украину поддержать режим прекращения огня в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель призвали российскую и украинскую стороны открыто поддержать режим прекращения огня в Донбассе. Совместное заявление Макрона и Меркель опубликовано на сайте немецкого правительства.

”Мы настоятельно просим президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко полностью выполнять их обещания открыто и ясно поддержать режим прекращения огня, обеспечить его сохранность и донести соответствующие инструкции до вооруженных сил на местах”, — говорится в заявлении.

Также правительства Франции и Германии выразили обеспокоенность тем, что после телефонных переговоров ”нормандской четверки” 22 августа положение дел на востоке Украины не улучшилось, передает Gazeta.ru.

В заявлении отмечается, что представители ОБСЕ продолжают сообщать об угрозах и ограничении передвижения на территориях, не контролируемых правительством Украины.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что конфликт в Донбассе может привесит к полной изоляции России.