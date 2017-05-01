Макрон: ЕС должен быть реформирован, иначе его ждет "фрексит"

Фаворит президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Би-би-си, что Евросоюз должен быть реформирован, иначе его ждет "фрексит".

Центрист Макрон, выступающий за единую Европу, начал последнюю неделю своей предвыборной кампании. Во втором туре голосования, которое пройдет в воскресенье, ему противостоит лидер крайне правых Марин Ле Пен.

Ле Пен приобрела множество сторонников, выступая против Евросоюза. Она пообещала в случае своей победы провести референдум о выходе Франции из ЕС, что по аналогии с британским "брекситом" уже получило прозвище "фрексит".

Ее поддерживают избиратели в сельских регионах, а также в бывших индустриальных центрах, которых привлекают ее обещания вернуть контроль над границами страны и радикально сократить масштабы иммиграции.

"Я — проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации", — сказал Макрон в интервью Би-би-си.

"Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они чрезвычайно разгневаны сегодня и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима", — подчеркнул он. — Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта".

Макрон добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать, как сейчас, и дальше, это было бы предательством.

"И я не хочу этого, — сказал он. — Потому что на следующий день у нас будет "фрексит", или снова — "Национальный фронт".

Макрон, лидирующий в опросах общественного мнения с преимуществом в 20%, и Марин Ле Пен в воскресенье активно занимались предвыборной агитацией.

Макрон посетил парижский музей Холокоста, где отдал дань памяти погибшим. В воскресенье во Франции отмечался День памяти французских евреев, депортированных нацистами в Германию в годы Второй мировой войны.

Тема войны была непростой для Ле Пен. В апреле она заявила, что Франция не виновна в том, что в 1942 году 13 тысяч евреев были отправлены из этой страны в нацистские лагеря смерти.

Тем временем Жан-Франсуа Жальк, которого Марин Ле Пен назначила руководителем "Народного фронта" на время ее президентской кампании, был вынужден уйти в отставку из-за интервью 2000 года, в котором он якобы усомнился в том, что нацисты использовали газ "Циклон Б" для массового уничтожения людей в концентрационных лагерях в годы Второй мировой войны.

Согласно французским законам, это является преступлением. Жан-Франсуа Жальк заявил, что не говорил ничего подобного.

Это был неприятный инцидент для Марин Ле Пен, которая настойчиво пытается дистанцировать свою партию от ее прошлого, омраченного антисемитизмом.

Она возложила венок к памятнику жертвам Второй мировой войны в Марселе и посетила алюминиевый завод в расположенном неподалеку городе Гардан.

Завод этот печально известен тем, что сбрасывает отходы в Средиземное море. В прошлом году предприятию дали шесть лет на то, чтобы усовершенствовать процесс фильтрации отходов и привести свое производство с соответствие с нормами ЕС.

Выступая на заводе, Марин Ле Пен заявила, что будет добиваться политики "настоящей экологии". Она сказала, что хочет "связать выбор экономической модели с проблемами здоровья и окружающей среды".