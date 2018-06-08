Маккейн раскритиковал идею Трампа о возвращении России в G8

Сенатор Джон Маккейн прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав ”Большой восьмерки”. Об этом сообщается на сайте сенатора.

”Трамп по непонятным причинам проявил в отношении наших противников почтение и уважение, которые нужно приберечь для наших ближайших союзников”, — заявил Маккейн.

По его мнению, действия Трампа могут привести к ”уменьшению лидерства США в мире”.

Ранее сообщалось, что Канада высказалась против возвращения России в G8.

8 июня Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8.