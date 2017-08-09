Маккейн посоветовал Трампу не угрожать КНДР без готовности к действиям

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что президенту США Дональду Трампу не нужно угрожать Северной Корее, если он не готов действовать. Об этом сообщает Gazeta.ru

со ссылкой на радиостанцию KTAR.

По его словам, ”нужно быть уверенным, что сможешь сделать то, о чем заявляешь”.

”Великие лидеры, которых я видел, не угрожают, если они не готовы действовать, и я не уверен, что президент Трамп готов действовать”, — сказал Маккейн.

Также он заявил, что не знает была ли угроза Трампа в адрес КНДР ”серьезной”.

При этом Маккейн не считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно готов к войне.

”Я думаю, что лидер в Пхеньяне сумасшедший, но он не готов переступать грань”, — сказал сенатор.

Ранее Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет ”огонь и ярость” Вашингтона.