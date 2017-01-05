Сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета сената США по вооруженным силам, заявил, что каждый гражданин страны должен знать об угрозах, исходящих со стороны России.

В четверг сенатский комитет приступил к слушаниям, посвященным расследованию киберугроз со стороны иностранных государств в адрес США.

"Не существует более важного вопроса национальной безопасности для США, чем возможность провести свободные и честные выборы без постороннего вмешательства. Поэтому конгресс должен отложить партийные разногласия, следовать фактам и работать вместе для выработки комплексных решений, защиты и возможного ответа на кибератаки", — сказал Маккейн, открывая слушания.

При этом он отметил, что расследования не преследует цели пересмотреть итоги президентских выборов.

В ходе слушаний руководство разведывательных ведомств США назвало Россию главной угрозой для кибербезопасности Соединенных Штатов, отметив, что Москва обладает новейшими хакерскими технологиями.

"Россия — это полноценный участник киберпространства, который представляет собой главную угрозу для правительства США, для военной, дипломатической, коммерческой и другой важной инфраструктуры", — говорится в заявлении, подписанном директором Национальной разведки Джеймсом Клэппером, директором Агентства национальной безопасности США Майклом Роджерсом и заместителем главы Пентагона по вопросам разведки Марселем Леттре.

Накануне глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США. Презентацию доклада во вторник отложили, что вызвало скептическую реакцию избранного президента Дональда Трампа.

Трамп также поддержал основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который обвинил руководство Демократической партии в беспечном отношении к киберзащите и усомнился во вмешательстве российских хакеров в выборы в США.

В интервью телеканалу Fox News Ассанж заявил, что обвинения в адрес России — это не более чем элемент американской внутриполитической борьбы.