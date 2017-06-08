Македония может сменить название страны ради вступления в НАТО

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна может вступить в НАТО под названием Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ), на котором настаивает Греция. Об этом он заявил в эфире телеканала MPT, передает gazeta.ru.

Как отмечается, в ближайшие месяцы страну посетит генекретарь НАТО Йенс Столтенберг, чтобы "открыть дверь для членства в альянсе".

"Есть два пути: или решении проблемы, или под условным названием вступить в НАТО и продолжить переговоры с Грецией по проблеме, которую Греция имеет с нашим конституционным названием страны, в связи с нашей интеграцией в ЕС", — сказал Заев.

По его словам, этот вопрос будет прорабатываться вместе с оппозицией.