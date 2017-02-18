Майк Пенс: Россия должна отвечать за свои действия

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности, подтвердил, что президент Дональд Трамп ищет общие позиции для диалога с Москвой.

Тем не менее, подчеркнул он, Россия должна отвечать за свои действия на международной арене.

Майк Пенс заявил, что США будут требовать от России соблюдения Минских договоренностей, которые призваны положить конец конфликту на востоке Украины.

Это первое выступление Пенса за пределами США после вступления в новую должность.

Ранее американская пресса много писала о предполагаемых связях представителей администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем. В четверг Трамп обвинил американские СМИ в том, что из-за их публикаций ему все сложнее наладить отношения с Россией.

Гибридная война как форма защиты

В субботу на конференции в Мюнхене также выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Значительная часть ее выступления была посвящена России.

Меркель заявила, что отношения Европы и России остаются напряженными. Однако канцлер Германии подчеркнула важность сотрудничества с Россией.

"Совместная борьба с исламским терроризмом — это одна из сфер, в которой у нас есть схожие интересы и мы можем работать вместе", — заявила она.

Меркель также заявила, что хотела бы обсудить с российской стороной кибератаки и "фейковые новости". Но она сомневается, что эту проблему можно будет разрешить до выборов, которые пройдут в европейских странах в этом году. Канцлер и ранее неоднократно предупреждала о рисках, связанных с кибератаками из России.

"Мы знаем, что Россия очень открыто говорит о том, что она рассматривает гибридную войну как форму защиты", — цитируют Меркель Рейтер. По ее словам, было бы очень хорошо обсудить эту тему в формате Россия-НАТО.

США продолжают поддерживать НАТО

Майк Пенс в ходе своего выступления в Мюнхене также пообещал, что США будут решительно поддерживать НАТО.

При этом он призвал европейских лидеров повысить расходы на оборону в рамках альянса. Иначе это подорвет основу организации, заявил Пенс.

Члены НАТО обещали тратить на оборону 2% ВВП, однако с этим обязательством справляются, помимо США, лишь четыре государства.

Трамп неоднократно заявлял о том, что США могут сократить поддержку альянса, если другие страны не повысят свои расходы на оборону.

Меркель в ходе своего выступления призвала США и другие страны к сотрудничеству. В субботу также должна пройти личная встреча Меркель и Пенса.

Конференция по безопасности в Мюнхене проходит на фоне обострения отношений между США, ЕС и Россией. Европейские страны обеспокоены стратегией администрации Трампа. Они боятся, что США будут более склонны к изоляционизму и протекционистской политике.

Кроме того, европейцев смущают противоречивые заявления администрации Трампа о России.

ам Трамп неоднократно говорил о необходимости наладить отношения с Россией, а во время избирательной кампании часто хвалил президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что Трамп ждет от России возвращения Крыма Украине. Глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что Вашингтон не готов к военному сотрудничеству с Москвой.

В связи с этим комментарии российских чиновников в отношении Трампа и США стали более осторожными. Некоторые советуют не строить чересчур оптимистичных прогнозов.