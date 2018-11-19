Магнитского могли отравить ”боевым ядом” с алюминием

Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Михаил Александров.

Он уточнил, что изначально ”смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная”, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний.

”Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц”, — сказал он.

Магнитский скончался в СИЗО ”Матросская Тишина” в 2009 году