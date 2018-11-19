Магнитского могли отравить ”боевым ядом” с алюминием

Сергея Магнитского и других причастных к фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера могли отравить ”диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия”, сообщает РИА ”Новости”.
Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры Михаил Александров.
Он уточнил, что изначально ”смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная”, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний.
”Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц”, — сказал он.
Магнитский скончался в СИЗО ”Матросская Тишина” в 2009 году