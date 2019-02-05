Мадуро заявил о благодарности Путину

”Я благодарен за твердую и ясную позицию правительству Путина, которое выступило против агрессии против Венесуэлы и попытке смены режима через госпереворот”, — подчеркнул Мадуро.

Политик также поблагодарил лидеров других государств, в частности, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Мадуро прокомментировал возможность новых выборов в Венесуэле.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Маду