Мадуро отклонил ультиматум стран ЕС о новых выборах в Венесуэле

"Мы не принимаем ничьих ультиматумов", — заявил Мадуро, комментируя требование ряда стран Евросоюза провести новые выборы президента. "Это как если бы я сказал ЕС: "Я даю вам семь дней, чтобы признать республику Каталония, в противном случае я принимаю меры", — указал Мадуро. По его словам, международная политика не может основываться на ультиматумах.

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", — добавил он.

Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле. В интервью CBS глава Белого дома добавил, что отклонил просьбу Мадуро о встрече.

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