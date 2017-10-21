Мадрид объявил о роспуске правительства Каталонии

Правительство Испании на заседании в субботу велело распустить правительство Каталонии и намерено провести новые выборы в мятежной автономии. Об этом сообщает El Pais.

Ограничение власти в автономии возможно по статье 155 конституции Испании. Она до настоящего момента не применялась ни разу. О том, что испанское правительство к ней прибегнет, было известно и раньше. В субботу Рахой с министра обсуждал, какие именно меры будут приняты.

Премьер после заседания вышел к СМИ и сообщил, что власть парламента Каталонии будет ограничена, а правительство (женералитат) распустят. Для этого, как сообщает El Pais, потребуется санкция сената — верхней палаты парламента.

Рахой заявил, что выборы в Каталонии должны пройти в течение полугода. После этого "ситуация будет урегулирована", считает он. Мадрид объявил, что парламент Каталонии продолжит выполнять свои представительские функции, однако не сможет предложить своего кандидата на пост главы региона, передает ТАСС.

Несмотря на то, что премьер отдельно не упоминал каталонскую полицию Mossos d'Esquadra, однако исходя из предложенных мер они перейдут в подчинении МВД Испании. Сейчас эти силы подчиняются советнику по внутренним делам женералитета, отмечает РИА "Новости".

Чем реально обернется решение Мадрида, пока неясно. Власти Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном посылали противоречивые сигналы: глава женералитата заявлял, что от независимости не откажется, но призывал к переговорам и подчеркивал, что считает важным придерживаться закона.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение от Испании выступили более 90% тех, кто пришел на участки. Власти страны итоги референдума не признали и назвали его незаконным.