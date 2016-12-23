Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который в пятницу был госпитализирован в одну из московских клиник, рассказал, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции, передает Русская служба Би-би-си.

"Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого", — сказал экс-мэр агентству РИА Новости.

Лужков также назвал сообщения некоторых российских СМИ о его тяжелом состоянии и клинической смерти "бредом и неправдой".

"Задерживаться в больнице я не собираюсь. Собираюсь встретить новый год вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии", — добавил он.

Ранее в пятницу пресс-секретарь бывшего мэра Геннадий Теребков сообщил, что госпитализация Лужкова не носит экстренный характер. "Никакой экстренной госпитализации не было. Юрий Лужков не находится в госпитале Лапино, но он как и любой другой гражданин имеет право посещать врачей", — сказал он агентству ТАСС.

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Российские СМИ сообщили, что Лужков был госпитализирован во время визита в фундаментальную библиотеку МГУ. Эту информацию позднее подтвердил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"У нас сегодня была встреча, мы с ним беседовали о его работе в области агронауки, он занимается посевами, почвами, урожаем. В это время он себя плохо почувствовал — он простужен после перелета", — сказал Садовничий агентству ТАСС.

Юрий Лужков был уволен с поста мэра Москвы в 2010 году "в связи с утратой доверия" Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда пост президента России. Причиной отставки Лужкова называли открытый конфликт с президентом, хотя сам Медведев позднее заявил, что поводом для такого решения стала коррумпированность московской власти.