19.08.2018, 10:40

Лукашенко заявил о нежелании отчитываться в Кремле

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Lenta.ru
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Aljaksandr Lukašenka
Aljaksandr LukašenkaFoto: SERGEI GAPON, AFP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает "Интерфакс".


"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи "без всяких проблем", и посетовал на глупость подобных слухов.

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — "Интерфакс"), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?" — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет "вассалом ни одной страны".

Вместе с тем белорусский президент заверил, что Россия — "самая близкая страна", и назвал отношения двух государств самыми продвинутыми. "Мы от одного корня: белорусы, россияне и украинцы", — поведал он. Лукашенко также пояснил, что не хочет конфликта с Россией и не выбирал соседей на Западе.

"Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — заключил он.

Ранее в субботу, 18 августа, Лукашенко обновил состав правительства республики. На пост премьер-министра он назначил Сергея Румаса, руководившего Банком развития, первым заместителем Румаса стал начальник аппарата Совета министров Александр Турчин, новыми вице-премьерами — Игорь Ляшенко (возглавлял концерн "Белнефтехим"), Владимир Кухарев (работал в Комитете государственного контроля) и бывший посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

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