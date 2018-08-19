Лукашенко заявил о нежелании отчитываться в Кремле



"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи "без всяких проблем", и посетовал на глупость подобных слухов.

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — "Интерфакс"), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?" — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет "вассалом ни одной страны".

Вместе с тем белорусский президент заверил, что Россия — "самая близкая страна", и назвал отношения двух государств самыми продвинутыми. "Мы от одного корня: белорусы, россияне и украинцы", — поведал он. Лукашенко также пояснил, что не хочет конфликта с Россией и не выбирал соседей на Западе.

"Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — заключил он.