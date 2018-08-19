19.08.2018, 10:40

Лукашенко заявил о нежелании отчитываться в Кремле

 (45)
Lenta.ru
EST 1
Aljaksandr Lukašenka
Aljaksandr LukašenkaFoto: SERGEI GAPON, AFP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна никогда не станет частью российского государства, во время кадровых назначений в правительстве, передает "Интерфакс".


"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение", — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что государство может существовать в союзе с Россией и решать общие задачи "без всяких проблем", и посетовал на глупость подобных слухов.

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают" (говорят глупости — "Интерфакс"), иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину?" — возмутился Лукашенко. Он добавил, что в Кремль отчитываться не ездит, и Белоруссия никогда не станет "вассалом ни одной страны".

Вместе с тем белорусский президент заверил, что Россия — "самая близкая страна", и назвал отношения двух государств самыми продвинутыми. "Мы от одного корня: белорусы, россияне и украинцы", — поведал он. Лукашенко также пояснил, что не хочет конфликта с Россией и не выбирал соседей на Западе.

"Наша судьба определена господом быть здесь — в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — заключил он.

Ранее в субботу, 18 августа, Лукашенко обновил состав правительства республики. На пост премьер-министра он назначил Сергея Румаса, руководившего Банком развития, первым заместителем Румаса стал начальник аппарата Совета министров Александр Турчин, новыми вице-премьерами — Игорь Ляшенко (возглавлял концерн "Белнефтехим"), Владимир Кухарев (работал в Комитете государственного контроля) и бывший посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Кая Каллас представила однопартийцам шесть основных пунктов экономического роста

19.08.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас на прошедших в Тарту летних днях партии представила однопартийцам план экономического роста, основанный на шести принципах, передает rus.err.ee.
Подробнее



ФОТО DELFI: Шведская кронпринцесса Виктория прибыла в Таллинн и встретилась с Кальюлайд

19.08.2018
Шведская кронпринцесса Виктория вместе с супругом прибыли в Эстонию с официальным визитом. Утром они встретитлись с президентом Кальюлайд. В планах — посадить дерево в Кадриорге, съездить на Найссаар и пообщаться с проживающими там шведами.
Подробнее

ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

19.08.2018
Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €



Оказывается, можно не покупать плоды и ягоды, а заплатить деньги, чтобы самому собрать урожай на чужом участке

19.08.2018
Середина лета — разгар сезона заготовок на зиму. Клубника уже отходит, но на подходе черника, малина, вовсю пошли огурцы и помидоры. Многие пользуются возможностями своих огородов или рынков, но есть еще одна любопытная альтернатива — так называемый ”сельскохозяйственный” туризм, пишет "МК-Эстония".
Подробнее