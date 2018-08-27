27.08.2018, 08:33

Лукашенко заявил, что открыто обсуждает с Путиным проблемы в отношениях


NEWSru.com
EST
Aleksandr Lukašenko
Aleksandr LukašenkoAFP

Возникающие в белорусско-российских отношениях проблемы и противоречия обсуждаются президентами двух стран открыто. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь-1", выдержки из которого бвли опубликованы на официальном сайте президента Белоруссии.

"Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто", — отметил Лукашенко.

По его словам, эта открытость наблюдается даже при обсуждении личных вопросов. "Казалось бы, это личное, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто", — подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому средства массовой информации, услышав это, эту открытость, а утечки разные бывают, кричат о том, что не просто шероховатости, а заискрило между президентами, беда. И начинаются разного рода выдумки и размышления. Да нет, по-разному, формы у нас абсолютно разные, порой просто семейные. Вот мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим", — сказал президент Белоруссии.

Напомним, 22 августа в Сочи на переговорах с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, а также не появляется новых.

"Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", — сказал белорусский лидер.

В ходе встречи два президента договорились о новой встрече в ближайшее время с участием членов правительств двух стран.

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