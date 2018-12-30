Лукашенко второй раз за неделю вылетел в Москву. В Кремле ответили, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ

Владимир Путин в начале встречи также отметил, что это уже вторая встреча с главой белорусского государства за короткий промежуток времени. "Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, по другим направлениям. И по вашему предложению поработаем над направлением развития наших планов в строительстве Союзного государства. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, — сказал Президент России. — Сверим часы по поводу того, как продолжается работа по тем направлениям, по которым мы договорились активизировать работу на прошлой встрече".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов включения Белоруссии в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко описаны в Союзном договоре, передает "Интерфакс".

На вопрос, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ, Песков сказал: "Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы — РФ и Белоруссия — и стали Союзным государством".

Песков напомнил, что в этом документе "есть определенные вехи — это и фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции".

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении и т.д. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", — заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.

По словам Лукашенко, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции". "Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр — ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", — рассказал Лукашенко.