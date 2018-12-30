30.12.2018, 09:21

Лукашенко второй раз за неделю вылетел в Москву. В Кремле ответили, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ

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Лукашенко: я пошутил, что надоели друг другу
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря прибыл в Москву, чтобы второй раз за неделю встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, после встречи 25 декабря стороны работали над темами, которые необходимо рассмотреть, чтобы они не стояли препятствием на пути интеграции.

Глава белорусского государства поблагодарил российского лидера за приглашение в канун Нового года, передает "Белта". "Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу", — заявил белорусский лидер.

Президент Беларуси отметил, что после встречи 25 декабря стороны работали над вопросами, касающимися создаваемой двусторонней группы и тех тем, которые необходимо рассмотреть, чтобы они не стояли препятствием на пути интеграции.

"Мы такую группу так же, как и вы, сформировали. Поступили таким же образом, как и вы, по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре, и мы перечисляли их в прошлый раз. Хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов", — сказал Александр Лукашенко.

Владимир Путин в начале встречи также отметил, что это уже вторая встреча с главой белорусского государства за короткий промежуток времени. "Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, по другим направлениям. И по вашему предложению поработаем над направлением развития наших планов в строительстве Союзного государства. Предлагаю сегодня как раз поговорить на эту тему, — сказал Президент России. — Сверим часы по поводу того, как продолжается работа по тем направлениям, по которым мы договорились активизировать работу на прошлой встрече".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов включения Белоруссии в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко описаны в Союзном договоре, передает "Интерфакс".

На вопрос, есть ли планы присоединения Белоруссии к РФ, Песков сказал: "Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы — РФ и Белоруссия — и стали Союзным государством".

Песков напомнил, что в этом документе "есть определенные вехи — это и фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции".

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении и т.д. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

14 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", — заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.

По словам Лукашенко, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции". "Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр — ИФ) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", — рассказал Лукашенко.

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