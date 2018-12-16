Лукашенко собрал тайное совещание, посвященное давлению со стороны России

Как сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на PBK, резонансному заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании России "инкорпорировать Белоруссию" предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, пишет издание "Наша Нива" со ссылкой на два источника.

На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять в условиях давления с российской стороны.

"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — рассказал собеседник издания.

Кроме того, сотрудники государственных структур Белоруссии рассказали, что получили поручение "пристальнее следить за информационным полем".

​Издание также приводит реплику "некоторых людей" из правительства страны, которые считают, что на налоговый маневр [России] нужно отвечать "не совещаниями, а реформами".