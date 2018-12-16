Лукашенко собрал тайное совещание, посвященное давлению со стороны России

Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Белоруссии, посвященное "российской угрозе", узнало издание "Наша Нива". На нем решили "до конца стоять за независимость", рассказали источники газеты.
Как сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на PBK, резонансному заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании России "инкорпорировать Белоруссию" предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, пишет издание "Наша Нива" со ссылкой на два источника.
На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять в условиях давления с российской стороны.
"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — рассказал собеседник издания.
Кроме того, сотрудники государственных структур Белоруссии рассказали, что получили поручение "пристальнее следить за информационным полем".
Издание также приводит реплику "некоторых людей" из правительства страны, которые считают, что на налоговый маневр [России] нужно отвечать "не совещаниями, а реформами".
Ранее 14 декабря на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. "Если нас хотят, как [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <…>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил", — отметил белорусский лидер.
По его мнению, под предлогом "глубокой интеграции" Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он тогда. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны".