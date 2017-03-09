Лукашенко приказал искоренить безработицу в Белоруссии к 1 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил трудоустроить всех безработных в стране до мая. Об этом в четверг, 9 марта, глава государства заявил на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА.

”Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти и оказать помощь”, — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что к 1 мая все, кто ищет работу, должны быть трудоустроены. По словам белорусского лидера, во время его визитов в регионы помощники будут приглашать на встречу с ним безработных. ”И не дай бог после 1 мая такие люди будут”, — предостерег он.

Глава республики также отметил, что не верит в невозможность предоставить рабочие места всем желающим. ”Надо создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей”, — заключил Лукашенко.

Ранее в четверг Лукашенко поручил чиновникам в течение года не взимать с граждан страны так называемый налог на тунеядство. Он также заявил, что в декрет ”О предупреждении социального иждивенчества” будут внесены корректировки, однако полностью отменен он не будет.

Декрет был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги против декрета.

Официальное количество безработных в Белоруссии в конце июля 2016 года составляло 44,9 тысячи человек или один процент от экономически активного населения страны. При этом в 2017-м извещения о необходимости уплаты налога на тунеядство получили почти 470 тысяч жителей республики.