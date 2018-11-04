04.11.2018, 22:00

Лукашенко пригрозил ”что-то разместить” из-за баз США в Польше

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РБК
EST
Aljaksandr Lukašenka
Aljaksandr LukašenkaFoto: SERGEI GAPON, AFP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что, если в Польше будут размещены американские военные базы, Минск и Москва будут вынуждены на это реагировать. Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Витебскую область при общении с жителями городского поселка Болбасово, передает агентство БелТА.

”Мы — мирные люди, не хотим войны. <…> Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны”, — отметил Лукашенко.

Россию при общении с жителями он назвал ”старшим братом” Белоруссии, заметив, что ”с соседями надо жить хорошо”. ”Чего нам с ними ссориться”, — добавил президент, вспомнив в этой связи о возможном размещении в Польше американских военных баз. Польскому министру иностранных дел Яцеку Чапутовичу Лукашенко, как напомнил глава государства, уже говорил о том, что с Варшавой Минск ”воевать не собирается”. ”Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать”, — подчеркнул Лукашенко.

Разместить на постоянной основе на территории Польши американскую военную базу и бронетанковую дивизию армии США Варшава предложила Вашингтону весной. На эти цели страна, как отмечали в польском Минобороны, готова потратить от $1,5 до $2 млрд.

Спустя несколько месяцев о том, что в Соединенных Штатах ”очень серьезно” обсуждают этот запрос Польши, заявил президент США Дональд Трамп. ”Я знаю, что Польше очень нравится эта идея”, — говорил американский лидер. Позже намерение разместить военные базы США на территории Польши подтвердил и ее президент Анджей Дуда. ”Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше”, — заявлял он на совместной пресс-конференции с Трампом.

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