Лукашенко предложил НАТО посмотреть за военными учениями Беларуси и России

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах, и предложил странам НАТО и международным организациям понаблюдать за военными белорусско-российским учениями "Запад-2017".

Совместные учения двух стран "Запад-2017" пройдут в сентябре на территории Беларуси. "Предстоящее мероприятие абсолютно прозрачное, и я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока — НАТО", — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь ничего не скрывает, и если "натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю", сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, "для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных "экспертов" никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов.

"Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли".

По его словам, международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. "Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь", — сказал он.

Александр Лукашенко напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.

Президент также отметил, что на западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия. "В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими вооруженными силами Российской Федерации. Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим", — сказал Лукашенко.

Ранее американский генерал Бен Ходжес призвал Россию обеспечить прозрачность учений "Запад 2017". По словам командующего Сухопутными силами США в Европе, это помогло бы снизить растущее беспокойство по поводу учений. Он отметил, что Россия должна бы пригласить на учения большее число наблюдателей и представителей СМИ.