26.08.2018, 15:39

Лукашенко предложил Дамаску помощь в восстановлении Сирии

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Deutsche Welle
EST
Aljaksandr Lukašenka
Aljaksandr LukašenkaFoto: SERGEI GAPON, AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поддержку сирийским властям в восстановлении разрушенных войной городов. "Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны", - говорится в поздравлении по случаю 25-летия дипломатических отношений между Беларусью и Сирией, распространенном пресс-службой президента в воскресенье, 26 августа.

Ответное поздравление пришло Лукашенко от президента Сирии Башара Асада. Он выразил готовность к "дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран", ради "мировой безопасности и стабильности", сообщила пресс-служба.

11 сентября в Женеве должны начаться переговоры по формированию новой конституции Сирии. В состав так называемого Конституционного комитета Сирии войдут представители правительства и умеренной оппозиции.

Последней провинцией в Сирии, которая еще находится под контролем повстанцев, в основном исламистских и джихадистских группировок, остается Идлиб. Войска правительства Асада стянуты к границам региона, военные самолеты проводят воздушные атаки. США, Франция и Великобритания опасаются, что во время наступательной операции вновь будет применено химоружие, и предупредили режим Асада о возможной реакции.

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