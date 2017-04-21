Лукашенко потребовал от ЕС "прекратить понукать" Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, резко раскритиковал политику Евросоюза и потребовал, чтобы Брюссель перестал "понукать" Минском, передает корреспондент Русской службы Би-би-си Татьяна Мельничук.

Президента возмутила критика, которой европейские государства подвергли его за чрезмерное применение силы в отношении граждан, вышедших на уличные протесты. Лукашенко заявил, что на Западе с демонстрантами тоже не церемонятся, и предупредил: "Прекратите нами понукать!".

"Чего-то не хватает в нижней части тела"

Президент Белоруссии сказал, что считает своей главной задачей обеспечение спокойствия и стабильности в своей стране: "Я буду делать все, до какого-то уровня". "Если я почувствую, что завтра эта красная черта будет преодолена, я приму жесткие меры. Ну как вы не можете понять, что это вы неправильно действуете?", — сказал он.

"Вы права человека качаете? А как к мигрантам относитесь? К тем деткам, что тонут в Средиземном море? Это же вы разворошили Ближний Восток! Как вам не стыдно валить на Беларусь! […] Вот вы, Польша, пять тысяч беженцев пережевать не можете. Пять тысяч! А мы 160 тысяч с Украины приняли", — продолжил Лукашенко.

Президент заявил, что "люди с оружием, с боеприпасами прут" в Белоруссию. По его словам, он не хотел бы, чтобы "происходящее в Европе" началось и в его стране. Лукашенко предположил, что у руководителей ЕС "чего-то там не хватает в нижней части тела".

"Вы скажите, чего вы от нас хотите? А они нам прописали матрицу ("дорожную карту" развития отношений — ред.) Давайте дебаты — я один, а вы все! И я докажу вашим народам, что Лукашенко прав", — сказал глава Белоруссии.

Досталось Западу также за нежелание открывать свои рынки для белорусских товаров и скупость на кредиты. "Ну что вы забаррикадировались и поливаете нас грязюкой? — возмутился Лукашенко. — Давайте жить дружно!"

"Мощная опора для планеты"

При этом в последние годы отношения Белоруссии и Европы постепенно улучшались. Так, в феврале 2016 года совет стран ЕС снял санкции со 170 белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко, и 10 компаний, принадлежащих крупным бизнесменам из окружения президента.

Ограничительные меры были введены из-за ситуации с правами человека в Белоруссии, которую Брюссель считал негативной. В 2008 году действие санкций приостанавливалось из-за освобождения политзаключенных , однако в 2010 году было вновь возобновлено после разгона акции протеста из-за результата президентских выборов.

В середине марта этого года Лукашенко на встрече с министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсо подчеркивал, что Минск всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе.

"Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде, — цитировало президента агентство БелТА. — Поэтому я сторонник Европейского союза". Тогда же Лукашенко признал, что у Белоруссии есть "недостатки" и отметил, что в Минске "готовы учиться".

25 марта в Минске прошел массовый несогласованный митинг оппозиции, посвященный "Дню воли". Активисты также протестовали против закона о тунеядцах. В итоге силовики разогнали митингующих и задержали сотни участников акции. Это вызвало резкую реакцию со стороны ЕС.