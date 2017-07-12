Лукашенко пообещал, что белорусы никогда не откажутся от русского языка

Русский язык — это национальное достояние Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 12 июля на Всемирном конгрессе русской прессы, который проходит в Минске.

"Русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским языком", — цитирует президента агентство "Белта". Благодаря этому страна имеет возможность вести масштабные и прямые контакты в области науки, культуры и искусства, расширять сотрудничество с братскими народами, отметил Лукашенко.

"Вы приехали в страну, где чтят, уважают, разговаривают и думают по-русски", — подчеркнул Лукашенко и отметил, что параллельно немало сделано для того, чтобы на тот же уровень, на котором находится русский, поднять и белорусский язык, и это не должно настораживать.

По словам белорусского лидера, "потерять русский язык — это потерять историю, современность и будущее".

Организаторами международного форума в Минске выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), Информационное агентство России ТАСС, Министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

В феврале Лукашенко во время встречи "Большой разговор с президентом" уже заявлял, что Белоруссии нельзя отказываться от русского языка. "Русский язык — это великое, это наше", — сказал тогда политик.

Отметим, не все белорусы настроены столь же миролюбиво, как Лукашенко, который, кстати, на форуме отметил, что в России его часто благодарят за хорошее отношение к русскому языку. Минчанина Анатолия Новикова в середине апреля до такой степени возмутило нежелание сотрудников Burger King говорить с ним по-белорусски, что он написал жалобу на ресторан в Министерство юстиции и Мингорисполком.

Отдельный гнев у Новикова вызвало то, что ответ на его запись в книге жалоб и предложений был дан также на русском языке.