Лукашенко назвал Путина "родным братом", с которым он будет отстреливаться, стоя спиной к спине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих "блестящих" отношениях с российским президентом Владимиром Путиным и даже назвал его "родным братом", с которым он всегда решит любую проблему. Об этом он заявил во вторник, 28 марта, на встрече в Минске с послом Армении Арменом Хачатряном, прошедшей по случаю завершения его дипломатической миссии в Белоруссии.

"Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего", — заявил Лукашенко (цитата по агентству БЕЛТА).

"Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — добавил белорусский президент.

Он отметил, что "ненавидит посредников". "Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее".

Это заявление сделано вскоре после того, как в Минске и в Москве прошли массовые задержания участников митингов. 26 марта были взяты под стражу десятки активистов, требовавших освободить политзаключенных, задержанных 25 марта на День воли, и отставки президента Лукашенко. В России после массовых выступлений против коррупции состоялась серия задержаний и типовых судов, приговаривавших задержанных к административному аресту.

Отметим, что проблему урегулирования нефтегазовых отношений, по которой Белоруссия и Россия долго не могли договориться, президент Лукашенко в начале марта связал с премьер-министром Дмитрием Медведевым: "Бухгалтерия здесь — и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, — не должна лежать в основе наших отношений".

До этого Лукашенко неоднократно критиковал российско-белорусские отношения, в частности в феврале он заявил, что Москва нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе двух стран.

Однако у РФ и Белоруссии, входящих в Союзное государство, которое было оформлено договором в Минске в 1997 году, уже появилась еще одна скрепляющая союз тема. В сентябре 2017 года на нескольких полигонах России и Белоруссии пройдут совместные стратегические учения "Запад-2017", которые министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "главным мероприятием совместной подготовки наших вооруженных сил в 2017 году", а президент Литвы Даля Грибаускайте — подготовкой к войне с Западом.