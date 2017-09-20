Лукашенко наблюдал за учениями ”Запад” отдельно от Путина

Сам Лукашенко объяснил раздельное наблюдение за учениями макабрической шуткой, но СМИ подозревают ухудшение отношений.

Белорусский президент Александр Лукашенко, который 20 сентября наблюдал за завершением российско-белорусских учений "Запад-2017" в нарушение традиции отдельно от президента РФ Владимира Путина, заявил, что договорился с ним о раздельном наблюдении заранее, и пошутил, что "если снаряд в одно место — двоих сразу не станет". Западная пресса подозревает, что за прибаутками скрываются ухудшившиеся отношения.

"А если снаряд в одно место — что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь", — цитирует объяснение Лукашенко сайт "Белорусский партизан".

"Мы раньше планировали вместе присутствовать на учении, но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов — где они работают, как", — добавил Лукашенко (цитата по Ex-Press).

Белорусский президент по поводу опасений, что не все российские войска могут покинуть территорию республики, сказал: "Я с удовольствием прокомментирую это через некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские".

По словам главы государства, при численности белорусской армии в 75 тысяч присутствие нескольких тысяч российских войск в Белоруссии ничего бы не изменило.

"Если нам нужно решать какие-то проблемы, мы их будем решать, и в случае какого-то столкновения на западном направлении интересы России и Беларуси прежде всего начинает защищать и вступает в войну белорусская армия. И через некоторое время по замыслу и наших военных планов сюда мгновенно подключаются части вооруженных сил России", — добавил он.

Он заверил, что через неделю вопрос присутствия российских войск отпадет сам собой. "Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы — и России, и наши — окажутся в местах своего постоянного пребывания. Это даже комментировать неловко. И это уже поняли те, кто этим занимался. Нападать мы ни на кого не собираемся. Но когда нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим", — сказал Лукашенко.

"По морде" — это излюбленное выражение Путина. Например, в 2008 году корреспонденту британской газеты The Guardian Джонатану Стилу, когда тот спросил, почему Россия повела себя агрессивно и неадекватно в Грузии, Путин возразил: "Нам что, оставалось утереть кровавые сопли и склонить голову? <…> Мы что, из рогатки должны были стрелять? Что следовало ожидать? Что они получат по морде, как следует!"

В октябре 2011 года Путин призвал "бить по морде" любителей "откатов" и "распилов". Выражение появилось в речи президента еще в начале 2000-х. В сатире Виктора Шендеровича "Крошка Цахес" в выходившей на НТВ программе "Куклы" заколдованный феей Путин повторяет: "Мы дали им по морде! Всем им дали по морде! Чтобы они знали!.." Мэр Москвы Юрий Лужков хвалит его за патриотизм, а Анатолий Чубайс называет "Деятелем государственного масштаба!"

Лукашенко заверил, что гарантии даны много раз еще до этих учений, и успокоил западные страны. "Передайте им, пусть живут спокойно, мы не будем воевать против кого бы то ни было, когда нас никто не будет трогать. Это самая большая гарантия, — сказал он. — Никакой атаки вы от нас не ждите — ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, а тем более в родной Украине".

Раздельное наблюдение за учениями связали с ухудшившимся отношениями Путина и Лукашенко

Между тем иностранные СМИ связывают отсутствие Путина на учениях с ухудшившимися отношениями, сообщает сайт InoPressa. Учения, по наблюдениям The Wall Street Journal, обострили трения с Западом, а также обнажили трещину в отношениях Москвы с ее ближайшим военным союзником.

"На бумаге Белоруссия и Россия объединены прочным альянсом, — пишет газета, — но Минск рассердился, когда Россия попыталась перебросить больше своих солдат в Белоруссию во время совместных учений".

Когда Минобороны РФ заявило, что к белорусской границе движется передовая танковая часть, а на территории Белоруссии высадятся три российские дивизии ВДВ, Министерство обороны Белоруссии опровергло это. "Ничто из этого не обговаривалось с Белоруссией заранее", — сказал Арсений Сивицкий, директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

"Не думаю, что Лукашенко вообще хотел проводить учения в осложненной ситуации с региональной безопасностью, но он был вынужден это делать, иначе его лояльность и приверженность обязательствам оказались бы под сомнением", — сказал Сивицкий.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает отказ Путина от приезда на учения в Беларусь "сигналом о том, что Россия пересмотрела свое отношение к военному сотрудничеству с Беларусью", об этом он заявил "Белорусским новостям".

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила белорусскому информагентству, что его не пригласили на учения в Россию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что никаких проблем между двумя президентами нет, а встречи не будет, так как у обоих плотный график.

По версии газеты, Кремль раздражают попытки Лукашенко нормализовать отношения с Западом. По словам аналитиков, для Белоруссии участие в учениях наподобие "Запада" — это способ задобрить своего более могучего соседа.

Хотя в отношениях между Минском и Москвой чувствуется напряженность, стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет. Около четырех тысяч военнослужащих НАТО размещены в Балтийском регионе.

Российско-белорусские совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тысячи на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

В преддверии учений России пришлось столкнуться с резкой критикой маневров со стороны стран Запада, которые высказывали опасения о возможном занижении Москвой официальной численности участвующих в учениях войск, а также об их "истинной" цели.