"Лучше бы вы сгорели вместе с детьми": коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим

Следствие зафиксировало случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил в суде руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин.

"При рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги пожарного высказывали угрозы в адрес потерпевших", — сказал Габдулин во вторник на судебном заседании, где рассматривалось ходатайство об аресте пожарного.

По его словам, у здания суда собрались порядка 20 человек, которые оскорбляли и угрожали пришедшим.

"Один из мужчин, которого не пустили в зал суда, говорил потерпевшим, чтобы они "не судили героев, побоялись бога". Когда мужчине сделали замечание, он сказал: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?". Также говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми", — сказал Габдулин.

Кроме того, по данным следствия, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. "В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление", — добавил следователь.