13.01.2018, 21:29

Ложная тревога: жители Гавайев получили от чиновников предупреждение о приближающейся ракете с призывом прятаться

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rus.delfi.ee
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Ложная тревога: жители Гавайев получили от чиновников предупреждение о приближающейся ракете с призывом прятаться
Delfi lugeja

”Баллистическая ракета угрожает Гаваям. Ищите немедленно убежище. Это не учебная тревога”, — такое предупреждение, написанное большими буквами, недавно получили жители Гавайев, сообщило BBC.

Быстро выяснилось, что местные чиновники, ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях, все-таки отправили сообщение по ошибке. Как такая жестокая ошибка могла произойти, пока неясно.

Разговоры о ракетах на Гавайях — чувствительная тема, так как баллистические ракеты Северной Кореи, вероятно, могут до островов дотянуться.

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