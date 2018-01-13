Ложная тревога: жители Гавайев получили от чиновников предупреждение о приближающейся ракете с призывом прятаться

”Баллистическая ракета угрожает Гаваям. Ищите немедленно убежище. Это не учебная тревога”, — такое предупреждение, написанное большими буквами, недавно получили жители Гавайев, сообщило BBC.

Быстро выяснилось, что местные чиновники, ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях, все-таки отправили сообщение по ошибке. Как такая жестокая ошибка могла произойти, пока неясно.

Разговоры о ракетах на Гавайях — чувствительная тема, так как баллистические ракеты Северной Кореи, вероятно, могут до островов дотянуться.