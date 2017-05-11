Ловивший покемонов в церкви блогер признан виновным в оскорблении верующих и возбуждении вражды

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, суд счел Соколовского виновным в ”незаконном обороте специальных технических средств — ручки с видеокамерой”, передает ТАСС.

28 апреля прокурор потребовал приговорить 22-летнего обвиняемого к 3,5 годам лишения свободы. Гособвинитель выразил уверенность в том, что молодой человек может исправиться только в условиях реального лишения свободы.

15 марта стало известно, что Соколовский извинился перед оскорбленным его роликами настоятелем храма ”Большой Златоуст” Виктором Явичем. В ответ тот заявил, что прощает юношу и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму.

В августе 2016 года блогер опубликовал в интернете видео, на котором играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Ролик включает в себя нецензурную лексику, а также высмеивание христианства. Было возбуждено дело по части 1 статьи 282 (”Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”) и части 2 статьи 148 УК РФ (”Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий”). Позднее, в январе 2017-го, Соколовскому было предъявлено еще одно обвинение по статье о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации.