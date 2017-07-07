Ловившему покемонов в храме блогеру смягчили приговор

Приговоренному к условному сроку блогеру Руслану Соколовскому сократили приговор на год и три месяца. Судья исключила наказание по статье о незаконном обороте средств для негласного получения информации.

Областной суд в Екатеринбурге смягчил приговор блогеру Руслану Соколовскому, который был осужден за ловлю покемонов в храме, с трех с половиной лет до двух лет трех месяцев условно. Об этом сообщает ”РИА Новости”.

Соколовского приговорили к условному сроку 2 июня, его признали виновным по статьям ”Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий”, ”Возбуждение ненависти либо вражды” и ”Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации” (ч. 1 и ч. 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).

Сейчас суд исключил из приговора последнюю статью, таким образом сократив и наказание блогеру. В Следственном комитете ранее предполагали, что Соколовский незаконно приобрел шариковую ручку с вмонтированной видеокамерой, которую следователи и посчитали специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации.

Защита 22 мая обжаловала приговор Соколовскому в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

​Соколовского арестовали в сентябре 2016 года, после того как он опубликовал в интернете несколько видеороликов из екатеринбургского Храма-на-Крови, на одном из которых он ловил покемонов в игре Pokemon Go, а на других критиковал РПЦ за клерикализацию российского общества. В феврале блогера перевели под домашний арест.

Обвинение основывалось на исследовании видеороликов, которое в январе 2017 года провели эксперты центра при Уральском государственном педагогическом университете. В своих видео Солоковский, по мнению экспертов, описывал верующих ”с помощью манипулятивных приемов ”осмеяния” и ”наклеивания ярлыков”, а также ”отрицал существование бога, основателей христианства и ислама, осмеивал значимые религиозные предписания и обряды мусульман”. Кроме того, эксперты заявили, что блогер наделял ”Иисуса Христа качествами покемонов как героев не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителей бестиария японской мифологии, а также качествами ожившего мертвеца — зомби”. Специалисты сделали вывод, что на видео патриарх Кирилл осуждался не только как физическое лицо, но и ”как предстоятель Русской православной церкви, как центральный представитель группы священнослужителей”.

Прокурор просил для Соколовского три с половиной года колонии, ”поскольку условный срок лишь породит ощущение безнаказанности”. Защитник блогера адвокат ”Агоры” Алексей Бушмаков после вынесения приговора заявил: ”Это безусловная победа в современных российских реалиях”. ”Но в любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке”, — заявил он.