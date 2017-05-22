"Ловец покемонов" в церкви Соколовский обжаловал приговор

Адвокаты блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок за оскорбление чувств верующих, обжаловали приговор. Текст приговора Соколовскому с обоснованием его вины ранее широко разошелся по сети из-за неоднозначных формулировок.

Апелляция на приговор Соколовскому подана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, который вынес вердикт по делу блогера. О подаче апелляции сообщил адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.

Сам Соколовский не комментировал подачу апелляции. Ранее в интервью Би-би-си он говорил, что не знает, будет ли обжаловать приговор. Бушмаков в интервью РБК в конце апреля говорил, что собирается обжаловать приговор Соколовскому в ЕСПЧ.

Цитаты из приговора Соколовскому

"[В видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования бога".

"…признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через представление и наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца — зомби".

"…наделение Иисуса Христа качествами покемона, как героя не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителя бестиария".

"… [видеоролики] содержат социально-психологические приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и протесты".

"Интеллектуальная недостаточность верующих людей была неоднократно представлена в рассмотренных выше видеофайлах".

"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса".

"[Соколовский] оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица".

Суд в Екатеринбурге вынес условный приговор блогеру Руслану Соколовскому, игравшему в Pokemon Go в церкви и выложившему видеоролик об этом. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Суд признал его виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании розни и незаконном обороте специальных технических средств. Последние обвинение связано с тем, что блогер, как сказано в приговоре, без разрешения приобрел специальное техническое средств — ручку со встроенным видеорегистратором.