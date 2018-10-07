Лондону предрекли полное затопление

Как отмечается в докладе, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров и больше, если в результате глобального потепления температура увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. По словам экспертов, из-за подобных климатических изменений уже существующие в ряде крупных городов проблемы, в частности, оседание почвы и плохое планирование, лишь усугубятся.

Так, отмечается в документе, уже сейчас власти столицы Великобритании вынуждены все чаще прибегать к использованию Барьера Темзы — основной защите города от наводнений. Если в 1984 году, когда плотину только построили, ее планировали использовать не чаще трех раз в год, то к настоящему времени она используется около шести-семи раз в год.

Кроме того, по данным экспертов, затопление может грозить Хьюстону, Шанхаю, Бангкоку, Джакарте, Маниле, Лагосу и Дакке.

Ранее в октябре китайские ученые назвали регионы планеты, которые являются самыми уязвимыми для засух, вызванных умеренным ростом глобальной средней температуры. По их прогнозам, при превышении допустимых лимитов доступ к воде снизится по всей Земле.