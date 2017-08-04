Лондонский суд отказался выдавать России зятя Березовского

Магистратский суд Вестминстера отказался выдавать России Георгия Шуппе — экс-зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского. В России Шуппе обвиняют в организации убийства основателя сетей магазинов "Партия" и "Домино", сам он называет обвинения вымыслом силовых структур.

Судья магистратского суда, кратко объявив о своем решении, раздал текст с основанием представителям обеих сторон. Би-би-си доступа к этому документу пока не получила.

"Я очень рад. Большое спасибо. Теперь я могу спокойно поехать домой, к своей семье", — сказал Би-би-си Георгий Шуппе, комментируя это решение. Он пояснил, что больше комментировать пока не может по процессуальным причинам.

У противной стороны есть две недели, до 18 августа, на обжалование решения Вестминстерского магистратского суда.

Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева, а затем организации его убийства в январе 2014 года.

Минеев в 1990-е годы основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а в следующем десятилетии стал рантье, живущим на доходы с коммерческой недвижимости.

Недвижимость на миллиард

В попытке хищения этой недвижимости — 21 объекта в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью примерно в миллиард долларов — и обвиняют Шуппе, Некрича и еще нескольких человек.

При этом все находящиеся в России фигуранты этого дела либо находятся под домашним арестом, либо отпущены под подписку о невыезде, недвижимость же, которая по версии следствия была объектом преступления, в самом начале была освобождена из-под ареста, и кто сейчас ее контролирует, неизвестно.

Некрич в начале этого года был задержан в Италии и, по имеющимся у Би-би-си сведениям, до сих пор ожидает решения суда о выдаче — или отказе в выдаче — в Россию.

Георгий Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой — Екатерине. Сейчас они в разводе.

В течение некоторого времени Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-е он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании "Ситилайн", а сейчас занимается венчурными инвестициями.

Обстоятельства его смерти до сих пор у некоторых вызывают вопросы, хотя официально причиной смерти объявлено самоубийство.

По версии российских следователей, Георгий Шуппе и Михаил Некрич захотели получить контроль над дорогостоящей недвижимостью бизнесмена Александра Минеева.

Минеев владел помещениями в торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью в 1 млрд долларов США и сдавал их в аренду.

Недвижимость, как установило следствие, была оформлена на 18 компаний, которые управлялись офшорами на Белизе и Сейшельских островах.

Организовав бизнес, Александр Минеев уехал жить в Великобританию и прожил в Лондоне около 10 лет.

По версии следствия, Шуппе и Некрич, вступив в сговор с несколькими сотрудниками и знакомыми Минеева, попытались перерегистрировать помещения Минеева на свои офшоры.

Показания "генерала разведки"

Узнав о проблемах с недвижимостью, Минеев вернулся в Россию и подал иски об отмене сделок.

Вскоре после этого, 22 января 2014 года, он был убит киллером в подмосковном городе Королёв.

Имена Шуппе и Некрича впервые прозвучали на допросе Дмитрия Куриленко, который обвинялся в организации попытки захвата недвижимости Минеева.

По данным российской прессы, Куриленко представлялся отставным генералом одной из российских разведслужб.

По данным газеты "Коммерсант", Куриленко дал эти показания в надежде на сделку со следствием, но следствие ему отказало.

Тогда Куриленко отказался от данных им показаний. Но следствие стало активно пользоваться его первыми признаниями, присовокупив к ним аналогичные показания некоего анонимного свидетеля.

Дело об экстрадиции

В январе 2015 года российский суд решил заочно арестовать Шуппе и объявил его в международный розыск.

Защита Шуппе считает, что уголовное дело, возбужденное в России, имеет политические мотивы и справедливого разбирательства в Москве не будет.

По мнению защиты, доказательства причастности Шуппе к организации убийства подтасованы, а само дело, заведённое на бизнесмена в России, сфабриковано.

Представители России настаивают, что в деле нет политической составляющей, а причастность Шуппе к убийству бизнесмена подтверждается доказательствами.